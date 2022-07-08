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В Сумской области Украины создан стенд о реалиях Ходжалинского геноцида

В Сумской области Украины создан стенд о реалиях Ходжалинского геноцида У монумента жертвам фашистов в селе Новая Слобода Сумской области Украины создан стенд о реалиях Ходжалинского геноцида.
Диаспора
8 июля 2022 г. 15:38
В Сумской области Украины создан стенд о реалиях Ходжалинского геноцида

У монумента жертвам фашистов в селе Новая Слобода Сумской области Украины создан стенд о реалиях Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

Также состоялась церемония открытия стенда, созданного по инициативе почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова.

Отметим, что 7 июля 1942 года в селе Новая Слобода были убиты фашистами около 600 невинных людей, в основном дети, женщины, старики.

Местные жители и представители руководства территориальной громады возложили цветы к монументу.

По словам Афгана Салманова, идея установить стенд с информацией о Ходжалы в знаковом для сумчан месте появилась еще в 2020 году во время видеоконференции, посвященной Ходжалинскому геноциду и прошедшей с участием ведущих историков, депутатов парламентов Азербайджана и Украины.

"От всего сердца помогаем поддерживать в надлежащем состоянии монумент "Колокол скорби". Украинский народ, точно так же, как и азербайджанский, пережил несколько геноцидов, когда людей истребляли по этническим признакам. Это недопустимо в современном мире. В Мемориальном комплексе уже установлены стенды, посвященные Крюковке, Лидице, Хатыни, Пирчюпису, Орадур-сюр-Глану. Постоянный стенд о Ходжалы – важное напоминание о ценности человеческой жизни. Это та память, которая должна формировать жизненные принципы. Украинцы всегда поддерживали азербайджанцев в тяжелые времена. Сегодня азербайджанский народ скорбит вместе со всеми, кто потерял родных", - сказал почетный консул Афган Салманов.

Директор Путивльского государственного историко-культурного заповедника Сергей Тупик во время выступления отметил, что ко дню памяти жертв Новослободской трагедии ежегодно проводятся траурные мероприятия. "Прошло 80 лет, а боль от того, что почти каждая сельская семья тогда потеряла близких, не утихает. К сожалению, кровавые страницы истории повторяются. Сегодня мы открыли новые стенды, посвященные "сестрам" Новой Слободы: азербайджанскому городу Ходжалы, боснийской Сребренеце, украинской Буче. Выражаю благодарность почетному консулу, почетному гражданину села Новая Слобода Афгану Салманову за поддержку в сохранении памятника", - подчеркнул С.Тупик.

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Версия на английском языке ФотоInformation stand on Khojaly genocide set up in monument complex in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada abidə kompleksinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı stend yerləşdirilib

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