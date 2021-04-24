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В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей  

В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей   В столице Швеции Стокгольме организации «SAF», «За Азербайджан» и «Общество культуры Карабах» провели акцию протеста против невыдачи Арменией карт минных полей.
Диаспора
24 апреля 2021 г. 18:55
В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей  

В столице Швеции Стокгольме организации «SAF», «За Азербайджан» и «Общество культуры Карабах» провели акцию протеста против невыдачи Арменией карт минных полей.

Как сообщили Report из Государственного комитета по работе с диаспорой, материалы для акции подготовил наш соотечественник Рза Гараджай.

Лозунг «Армения не предоставляет карту заминированных территорий» прозвучал на митинге перед Сергельсторгом. В связи с ограничениями из-за пандемии протесты проводились в индивидуальном порядке.

В то же время, «SAF» направил заявление Министерству иностранных дел Швеции. В заявлении отмечается, что из-за заложенных армянскими вооруженными силами мин на освобожденных территориях Азербайджана погибают и получают ранения гражданские лица и военнослужащие.

Отмечено, несмотря на трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года со стороны лидеров Азербайджана, России и Армении, последняя отказывается предоставить карту мест захоронения взрывчатых веществ.

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Версия на английском языке Protest action held in Stockholm in regards with Armenia’s refusal to provide mine maps
Версия на азербайджанском языке Stokholmda Ermənistanın mina xəritələrini verməməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib - FOTO

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