В Стокгольме прошла акция протеста в связи с невыдачей Арменией карт минных полей

В столице Швеции Стокгольме организации «SAF», «За Азербайджан» и «Общество культуры Карабах» провели акцию протеста против невыдачи Арменией карт минных полей.

В столице Швеции Стокгольме организации «SAF», «За Азербайджан» и «Общество культуры Карабах» провели акцию протеста против невыдачи Арменией карт минных полей.

Как сообщили Report из Государственного комитета по работе с диаспорой, материалы для акции подготовил наш соотечественник Рза Гараджай.

Лозунг «Армения не предоставляет карту заминированных территорий» прозвучал на митинге перед Сергельсторгом. В связи с ограничениями из-за пандемии протесты проводились в индивидуальном порядке.

В то же время, «SAF» направил заявление Министерству иностранных дел Швеции. В заявлении отмечается, что из-за заложенных армянскими вооруженными силами мин на освобожденных территориях Азербайджана погибают и получают ранения гражданские лица и военнослужащие.

Отмечено, несмотря на трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года со стороны лидеров Азербайджана, России и Армении, последняя отказывается предоставить карту мест захоронения взрывчатых веществ.