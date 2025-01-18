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В Стамбуле состоялся съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций

В Стамбуле состоялся съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций В Стамбуле состоялся VII отчетно-выборный съезд Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF).
Диаспора
18 января 2025 г. 19:58
В Стамбуле состоялся съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций

В Стамбуле состоялся VII отчетно-выборный съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF).

Как сообщили Report в Комитете по работе с диаспорой, в двухдневном съезде приняли участие 90 из 106 делегатов, представляющих 24 ассоциации TADEF из различных городов Турции.

Мероприятие началось с исполнения Государственных гимнов Азербайджана и Турции, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за свободу и независимость двух братских стран.

Затем был заслушан отчет руководства TADEF, принят проект изменений и дополнений в устав федерации, а также сформированы новый Совет директоров и другие выборные органы организации. В рамках съезда бизнесмен Адалет Туран единогласно переизбран руководителем TADEF на следующий срок.

В выступлениях подчеркивалось внимание и поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева деятельности азербайджанских диаспорских организаций. Участники также выразили поддержку политики лидеров двух братских стран во имя единства Тюркского мира.

После съезда состоялось заседание нового Совета директоров TADEF. В заседании приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и депутат Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии националистического движения Ильяс Топсакал. Председатель комитета поздравил представителей организаций-членов TADEF с успешным проведением съезда, пожелал успехов новоизбранному Совету директоров, рассказал о предстоящих проблемах и путях их решения. Он отметил, что азербайджанские диаспорские организации в своей деятельности должны углублять связи с диаспорами стран-членов ОТГ и выступать с единой платформы, руководствуясь словами президента Ильхама Алиева: "Организация тюркских государств - это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının qurultayı keçirilib

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