В Стамбуле состоялась презентация в связи с Днем геноцида азербайджанцев - 31 Марта

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Стамбул состоялось мероприятие в связи со 100-летней годовщиной геноцида, учиненного армянами в отношении азербайджанцев (Днем геноцида азербайджанцев - 31 Марта).

Как сообщили Report в КАЕ, мероприятие состоялось при организационной поддержке Стамбульского азербайджанского общества Турции (İSTAD) и Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ).

Председатель İSTAD Сафар Гарагойунлу рассказал о геноцидах, учиненных армянами против азербайджанцев за последние 200 лет и созданном в связи с этим историческом захоронении в Губинском районе Азербайджана.

Президент КАЕ Сахил Гасымов довел до внимания известное распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи со 100-летием совершенного армянами геноцида против азербайджанцев: "Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана подготовил план мероприятий в связи со 100-летней годовщиной трагедии. Поэтому, как составная часть этого плана, намечается моя поездка в Молдову, где мероприятия будут продолжены. На протяжении двух веков азербайджанцы подвергаются геноциду со стороны армян. Совершенный в Ходжалы в 1992 году геноцид является наглядным доказательством этого. Но сегодня Азербайджан уже не такой как прежде, а могущественное государство. Это стало возможным благодаря президенту Ильхаму Алиеву. Я желаю ему успехов на очередных президентских выборах".

Мероприятие продолжилось презентацией.