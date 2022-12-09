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В Стамбуле прошла встреча ученых азербайджанского происхождения

В Стамбуле прошла встреча ученых азербайджанского происхождения В Стамбуле прошла встреча ученых азербайджанского происхождения.
Диаспора
9 декабря 2022 г. 14:59
В Стамбуле прошла встреча ученых азербайджанского происхождения

В Стамбуле прошла встреча ученых азербайджанского происхождения.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и Федерацией турецко-азербайджанских обществ.

В начале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции и была почтена память шехидов.

Во встрече приняли участие 25 ученых из 19 стран, в том числе из России, США, Канады, Японии, Германии, Австрии и др.

Выступивший на мероприятии председатель Госкомитета Фуад Мурадов подчеркнул важность поддержки Азербайджана со стороны мировых ученых и отметил, что для системного подхода к работе ученым важно определиться с дальнейшими шагами организации по совместной деятельности азербайджанских ученых, которая будет создана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya azərbaycanlılarının elm xadimləri İstanbulda görüşüb

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