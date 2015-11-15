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    ​В Стамбуле прошла акция против оскорбления азербайджанских тюрков в Иране

    Участники акции осудили иранское государственное телевидение

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Группа активистов провела акцию протеста перед генеральным консульством Ирана в Стамбуле.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, участники акции осудили иранское государственное телевидение, обвиняя его в оскорблении национальных чувств азербайджанских тюрков.

    Председатель стамбульского отделения националистического движения Ülkü Ocakları Ахмет Йигит Йылдырым осудил иранское телевидение в оскорблении национальных чувств азербайджанских тюрков.

    «Иран проводит политику ассимиляции азербайджанских тюрков. Мы как единая нация выступаем против этой политики и находим ее не дружественной. 6 ноября государственное телевидение выпустило передачу, в которой имеют место открытого оскорбления азербайджанских тюрков. Мы протестуем и осуждаем политику Ирана по отношении азербайджанских тюрков», - сказал Йылдырым.

    После выступления участники акции повесили перед консульством флаг Южного Азербайджана и разошлись.

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