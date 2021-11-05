В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры

13:56

В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие проводится в рамках проекта Государственного комитета по работе с диаспорой по объединению азербайджанской молодежи в преддверии первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, память шехидов была почтена минутой молчания.

В церемонии принимают участие первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF) Акрам Абдуллаев, председатель Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Адалят Туран, заместитель председателя диаспорской организации YTB Саит Юсуф, а также около 60 молодых активистов-азербайджанцев, проживающих в 39 странах мира.

Участникам были представлены материалы о деятельности Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, проделанной работе и обращениях.