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В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры

В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры 13:56
Диаспора
5 ноября 2021 г. 14:25
В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры
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В Стамбуле проходит II встреча молодежи азербайджанской диаспоры.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие проводится в рамках проекта Государственного комитета по работе с диаспорой по объединению азербайджанской молодежи в преддверии первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, память шехидов была почтена минутой молчания.

В церемонии принимают участие первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF) Акрам Абдуллаев, председатель Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Адалят Туран, заместитель председателя диаспорской организации YTB Саит Юсуф, а также около 60 молодых активистов-азербайджанцев, проживающих в 39 странах мира.

Участникам были представлены материалы о деятельности Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, проделанной работе и обращениях.

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Версия на английском языке ФотоIstanbul hosting 2nd meeting of Azerbaijani Diaspora youth
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Azərbaycan Diaspor Gənclərinin II Görüşü keçirilir

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