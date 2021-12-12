В Стамбуле почтили память Гейдара Алиева

В связи с 18-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось посещение памятника великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Стамбуле.

В связи с 18-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось посещение памятника великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Стамбуле.

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель муниципалитета Сарыйер Стамбула Шюкрю Гендж, азербайджанские военнослужащие, проходящие учения или обучающиеся в Турции, сотрудники Администрации президента, муниципалитета Сарыйер, консульства, дипломаты, официальные лица, интеллигенция, представители СМИ и НПО.

Выступая на церемонии памяти, генеральный консул Нармина Мустафаева, председатель Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" профессор Аккан Сувер рассказали о наследии великого лидера Гейдара Алиева, его неоценимых заслугах в восстановлении и развитии Азербайджана.

Участники почтили память великого лидера, возложили цветы и венки к его памятнику. Они также посетили бюст основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и возложили к нему цветы.