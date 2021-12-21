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В США создана азербайджано-американская молодежная организация

В США создана азербайджано-американская молодежная организация В США, по инициативе нашей соотечественницы Набат Эминовой, изучающая психологию в университете Юго-Восточный Нова, создана азербайджано-американская молодежная организация.
Диаспора
21 декабря 2021 г. 08:33
В США создана азербайджано-американская молодежная организация
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В США по инициативе нашей соотечественницы Набат Эминовой, изучающая психологию в университете Юго-Восточный Нова, создана азербайджано-американская молодежная организация.

Как сообщает местное бюро Report, официально она зарегистрирована в Таллахасси, штат Флорида.

В интервью Report Н.Эминова, которая активно занимается продвижением азербайджанских реалий в своем университете, сказала, что цель создания организации - объединить азербайджанскую молодежь, обучающуюся в различных университетах США, и более эффективно работать для нашей страны. По ее словам, в основные планы действий организации входит усиление лоббирования среди азербайджанских студентов и расширение связей с молодежью других народов, дружественной нашей стране.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani-American youth organization created in US
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Azərbaycan-Amerika Gənclər Təşkilatı yaradılıb

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