В США создана азербайджано-американская молодежная организация

В США, по инициативе нашей соотечественницы Набат Эминовой, изучающая психологию в университете Юго-Восточный Нова, создана азербайджано-американская молодежная организация.

В США по инициативе нашей соотечественницы Набат Эминовой, изучающая психологию в университете Юго-Восточный Нова, создана азербайджано-американская молодежная организация.

Как сообщает местное бюро Report, официально она зарегистрирована в Таллахасси, штат Флорида.

В интервью Report Н.Эминова, которая активно занимается продвижением азербайджанских реалий в своем университете, сказала, что цель создания организации - объединить азербайджанскую молодежь, обучающуюся в различных университетах США, и более эффективно работать для нашей страны. По ее словам, в основные планы действий организации входит усиление лоббирования среди азербайджанских студентов и расширение связей с молодежью других народов, дружественной нашей стране.