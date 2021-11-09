В США прошли ряд мероприятий по случаю Дня Победы

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с членами азербайджанской общины США и Координационного совета азербайджанцев Америки.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с членами азербайджанской общины США и Координационного совета азербайджанцев Америки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Во встрече, которая прошла в Нью-Йорке, приняли участие активисты диаспоры из разных штатов и городов США.

Выступая на мероприятии, Мурадов поздравил всех азербайджанцев с 8 ноября - Днем Победы. Он поблагодарил активистов диаспоры за их единство и солидарность во время Отечественной войны.

Было отмечено, что создано 11 Координационных советов, охватывающих 27 стран, и предприняты важные шаги по налаживанию контактов и объединению азербайджанцев, проживающих за рубежом. Говоря о деятельности Координационного совета американских азербайджанцев, председатель комитета сказал, что совету удалось координировать деятельность наших соотечественников и организаций диаспоры в Америке.

Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Концертном зале Карнеги в Нью-Йорке.

Он был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, главы Азербайджанской культурной ассоциации Флориды Тохфы Эминовой и профессора Технологического университета Флориды Парвин Мурадовой-Дильбази.

В мероприятии приняли участие представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев, директор Американского еврейского комитета по России и Евразии Самуэль Клигер, известная журналистка Ирина Цукерман, представители русской, турецкой, еврейской общин и местного сообщества в США.

На концерте азербайджанские народные песни и музыку композиторов исполнили Камилла Мамедова, Самра Амираслан, Хаовен Хиао (фортепиано), Миша Витенсон (скрипка), Сара Нордин и Соён Ю (вокалистка).