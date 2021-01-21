В США почтили память жертв трагедии 20 января

В американском городе Нью-Йорк почтили память жертв трагедии 20 января

В американском городе Нью-Йорк почтили память жертв трагедии 20 января.

Как сообщает специальный корреспондент Report, церемония поминовения состоялась в Бруклинской мечети Султана Айюба, организованной Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.

Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу, целостность и суверенитет Азербайджана, дан эхсан.

Один из организаторов мероприятия - Эсмира Аскерова отметила, что среди наших соотечественников, проживающих в США, есть родственники жертв и свидетели трагедии 20 января: "Даже находясь далеко от Родины, они каждый год традиционно собираются вместе, чтобы почтить память жертв этой трагедии, вписанной кровавыми буквами в историю нашей страны, и стараются проинформировать общественность США об этой трагедии".

В конце мероприятия имам мечети прочитал молитвы за упокой душ жертв трагедии 20 января. Наши соотечественники раздали эхсан нуждающимся.

Вусала Аббасова