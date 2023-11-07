В США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает американское бюро Report, вечер памяти прошел при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и совместной организации Американо-азербайджанского общества.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, действующих в США, послы, представляющие Азербайджан, Турцию и другие тюркские государства, дипломаты, активисты диаспоры, проживающие в различных штатах и городах, интеллектуалы и представители местной общественности.