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В США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
7 ноября 2023 г. 07:49
В США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В Нью-Йорке, США, состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает американское бюро Report, вечер памяти прошел при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и совместной организации Американо-азербайджанского общества.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, действующих в США, послы, представляющие Азербайджан, Турцию и другие тюркские государства, дипломаты, активисты диаспоры, проживающие в различных штатах и городах, интеллектуалы и представители местной общественности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100-cü ildönümü qeyd olunub

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