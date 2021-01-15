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В США азербайджанские и турецкие общины провели акцию протеста

В США азербайджанские и турецкие общины провели акцию протеста Активисты турецкой общины в американском штате Нью-Йорк провели акцию перед редакцией The Wall Street Journal в знак протеста против публикаций в газете материалов клеветнического характера в адрес турецкого государства члена террористической организации
Диаспора
15 января 2021 г. 08:29
В США азербайджанские и турецкие общины провели акцию протеста

Активисты турецкой общины в американском штате Нью-Йорк провели акцию перед редакцией The Wall Street Journal в знак протеста против публикаций в газете материалов клеветнического характера в адрес турецкого государства члена террористической организации FETO, баскетболиста Энеса Кантера.

Как сообщает местное бюро Report, члены азербайджанской общины Нью-Йорка также поддержали протестующих. Демонстранты с азербайджанскими и турецкими флагами скандировали лозунги о террористической организации FETO, совершившей попытку государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə icmaları ABŞ-da birgə etiraz aksiyası keçirdilər  

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