В сиднейском метро установлены билборды по случаю Дня Победы

На станциях метро “Central”, “Winyard” и “Town Hall”, расположенных в центре австралийского города Сидней, размещены билборды в связи с Днем Победы - 8 ноября.

На станциях метро “Central”, “Winyard” и “Town Hall”, расположенных в центре австралийского города Сидней, размещены билборды в связи с Днем Победы - 8 ноября.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на билбордах, установленных по инициативе главы Ассоциации культуры азербайджанцев Австралии на трех станциях с более интенсивным движением, на фоне красных тюльпанов размещены изображения цветка Харыбюльбюль, Шушинской крепости и флага Азербайджана, а также лозунг "Удивительный Азербайджан: откройте для себя неизведанное".