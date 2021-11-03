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В сиднейском метро установлены билборды по случаю Дня Победы

В сиднейском метро установлены билборды по случаю Дня Победы На станциях метро “Central”, “Winyard” и “Town Hall”, расположенных в центре австралийского города Сидней, размещены билборды в связи с Днем Победы - 8 ноября.
Диаспора
3 ноября 2021 г. 16:15
В сиднейском метро установлены билборды по случаю Дня Победы
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На станциях метро “Central”, “Winyard” и “Town Hall”, расположенных в центре австралийского города Сидней, размещены билборды в связи с Днем Победы - 8 ноября.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на билбордах, установленных по инициативе главы Ассоциации культуры азербайджанцев Австралии на трех станциях с более интенсивным движением, на фоне красных тюльпанов размещены изображения цветка Харыбюльбюль, Шушинской крепости и флага Азербайджана, а также лозунг "Удивительный Азербайджан: откройте для себя неизведанное".

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Версия на английском языке ФотоVictory Day billboards installed in Sydney metro
Версия на азербайджанском языке ФотоSidney metrosunda Zəfər Günü ilə bağlı bilbordlar quraşdırılıb

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