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В швейцарской школе "Карабах" прошел посвященный Дню памяти урок

В швейцарской школе "Карабах" прошел посвященный Дню памяти урок В школе "Карабах" в Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.
Диаспора
27 сентября 2021 г. 23:26
В швейцарской школе Карабах прошел посвященный Дню памяти урок

В школе "Карабах" в Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, координатор Координационного совета азербайджанцев Швейцарии Лейла Багирзаде во время онлайн-урока подробно рассказала о блестящей победе Азербайджана во Второй Карабахской войне под руководством президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что азербайджанский народ и живущие в других странах соотечественники никогда не забудут самоотверженности героев, вписавших золотыми буквами имя Родины в военную историю.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrədəki “Qarabağ” məktəbində Anım Gününə həsr edilmiş dərs keçirilib

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