В швейцарской школе "Карабах" прошел посвященный Дню памяти урок

В школе "Карабах" в Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.

В школе "Карабах" в Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, координатор Координационного совета азербайджанцев Швейцарии Лейла Багирзаде во время онлайн-урока подробно рассказала о блестящей победе Азербайджана во Второй Карабахской войне под руководством президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что азербайджанский народ и живущие в других странах соотечественники никогда не забудут самоотверженности героев, вписавших золотыми буквами имя Родины в военную историю.