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В Швейцарии День Победы отмечен концертом и фотовыставкой

В Швейцарии День Победы отмечен концертом и фотовыставкой В швейцарском городе Цюрих состоялись музыкальный вечер и фотовыставка по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Диаспора
7 ноября 2021 г. 11:56
В Швейцарии День Победы отмечен концертом и фотовыставкой

В швейцарском городе Цюрих состоялись музыкальный вечер и фотовыставка по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, в мероприятии, организованном в концертном зале "Volkshaus" ("Дом народа") Обществом культуры, дружбы и солидарности азербайджанцев Швейцарии и Турецким музыкальным обществом Цюриха при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие представители дипломатического корпуса, местной общественности, азербайджанской и турецкой общин.

В своих выступлениях перед концертом участники церемонии поздравили азербайджанский народ и тюркский мир с этим грандиозным праздником. Затем была представлена концертная программа из произведений отечественных композиторов-классиков.

На выставке, организованной в рамках мероприятия, было продемонстрировано более 50 фотоматериалов, разоблачающих акты вандализма, совершенные Арменией на исконных азербайджанских землях, которые она около 30 лет удерживала под оккупацией.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrədə Zəfər Günü konsert və sərgi ilə qeyd edilib

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