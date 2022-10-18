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В Швеции 26-летняя азербайджанка назначена министром

В Швеции 26-летняя азербайджанка назначена министром 26-летняя Румина Пурмухтари из Южного Азербайджана назначена министром климата и окружающей среды Швеции.
Диаспора
18 октября 2022 г. 16:44
В Швеции 26-летняя азербайджанка назначена министром

26-летняя Румина Пурмухтари из Южного Азербайджана назначена министром климата и окружающей среды Швеции.

Как передает Report со ссылкой на шведские СМИ, в настоящий момент она самый юный министр в правительстве Швеции.

Р.Пурмухтари родилась 12 ноября 1995 года в Швеции, окончила Университете Уппсалы по специальности политических наук. Отец Румины Ибрагим Пурмухтари эмигрировал в Швецию из-за гонений по политическим взглядам в Тебризе (Иран).

Р.Пурмутари три года состояла в партии либералов, была ответственна за культурные вопросы в столичном Стокгольме.

Является автором сборника историй.

Отметим, что лидер партии консерваторов Ульф Кристерссон был избран новым премьер-министром Швеции 17 октября. Он заявил, что создал в парламенте коалиционное правительство вместе с христианско-демократической и либеральной партиями.

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Версия на английском языке 26-year-old Azerbaijani youth appointed as minister in Sweden
Версия на азербайджанском языке İsveçdə 26 yaşlı azərbaycanlı gənc nazir təyin olunub

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