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В Шуше прошла церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Шуше прошла церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи В Шуше прошла торжественная церемония встречи 116 участников III Летнего лагеря диаспорской молодежи из 52 стран.
Диаспора
2 августа 2022 г. 16:24
В Шуше прошла церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Шуше прошла торжественная церемония встречи 116 участников III Летнего лагеря диаспорской молодежи из 52 стран.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, затем состоялась церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи.

III Летний лагерь диаспорской молодежи организован Госкомитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Фондом молодежи, Государственным агентством по туризму и Управлением государственного заповедника города Шуша. Проект, реализуемый в рамках распоряжения президента Ильхама Алиева "Об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике "Годом Шуши" от 5 января 2022 года, служит объединению проживающей в различных странах мира азербайджанской молодежи вокруг единой платформы и более близкого знакомства с Азербайджаном.

III Летний лагерь диаспорской молодежи завершится 8 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Diaspor Gənclərinin III Yay Düşərgəsinin açılış mərasimi keçirilib

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