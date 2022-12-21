О нас

В Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры 

В Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры  В Шуше проходит форум руководителей государственных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы диаспоры.
Диаспора
21 декабря 2022 г. 14:26
В Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры 

В Шуше проходит форум руководителей государственных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы диаспоры.

В мероприятии принимают участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государствa Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев, руководитель международного отдела Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Калыбек Кобландин, и начальник секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю.

По итогам форума ожидается принятие Шушинской декларации.

Напомним, что первая часть форума прошла 20 декабря в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоShusha hosting forum of heads of OTS member countries' state bodies responsible for diaspora issues
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TDT-nin diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin forumu keçirilir

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
18 декабря 2022 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi