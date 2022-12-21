В Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры

В Шуше проходит форум руководителей государственных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы диаспоры.

В Шуше проходит форум руководителей государственных структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы диаспоры.

В мероприятии принимают участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государствa Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев, руководитель международного отдела Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Калыбек Кобландин, и начальник секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю.

По итогам форума ожидается принятие Шушинской декларации.

Напомним, что первая часть форума прошла 20 декабря в Баку.