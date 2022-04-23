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В Шуше принята резолюция по итогам V Съезда азербайджанцев мира

В Шуше принята резолюция по итогам V Съезда азербайджанцев мира Сегодня в Шуше состоялась церемония закрытия V Съезда азербайджанцев мира.
Диаспора
23 апреля 2022 г. 13:51
В Шуше принята резолюция по итогам V Съезда азербайджанцев мира

Сегодня в Шуше состоялась церемония закрытия V Съезда азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева вручила почетные звания, ордена и медали представителям диаспоры, награжденным распоряжением президента Ильхама Алиева. В своем выступлении Фарах Алиева отметила, что рада видеть представителей диаспоры в родной Шуше.

В результате обсуждений были приняты итоговые документы - резолюция съезда, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обращение к Программе развития ООН, а также обращение V Съезда азербайджанцев мира к международному сообществу в связи с минной проблемой на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

На мероприятии был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран председателем Совета, глава Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем Совета.

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Версия на английском языке ФотоFifth Congress of the World Azerbaijanis ends in Shusha 
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı başa çatıb, qətnamə qəbul olunub

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