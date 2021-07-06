В Шуше открылась выставка картин

В культурной столице Азербайджана Шуше состоялась выставка картин талантливого молодого художника Токая Замана, проживающего в США.

В культурной столице Азербайджана Шуше состоялась выставка картин талантливого молодого художника Токая Замана, проживающего в США.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на выставке были представлены написанные масляными красками работы художника, родившегося и проживающего в США, посвященные древнему и современному Азербайджану, истории Шуши и освобождению ее от армянской оккупации.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители местной общественности, СМИ Турции, Израиля, России, Польши, Японии, Литвы и других стран.

Выступивший на мероприятии член Милли Меджлиса Турал Гянджалиев отметил, что выставка, которая проходит в Шуше, имеет большое значение.

Активная представительница азербайджанской диаспоры в США Эльмира Алиева отметила, что подобные мероприятия играют роль культурного моста между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Участники отметили, что испытывают гордость за то, что находятся в Шуше, которая считается священным городом для нашего народа и азербайджанцев мира.

Молодой художник - автор картины "Шуша, ты свободна!", которую посвятил освобождению Шуши от оккупации, подарил официальному представительству культурной столицы.