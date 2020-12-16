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В штате Флорида открылась Азербайджанская воскресная школа

В штате Флорида открылась Азербайджанская воскресная школа По инициативе Азербайджано-американского центра культуры, функционирующего в американском штате Флорида, учреждена Азербайджанская воскресная школа "Ветен".
Диаспора
16 декабря 2020 г. 15:49
В штате Флорида открылась Азербайджанская воскресная школа

По инициативе Азербайджано-американского центра культуры, функционирующего в американском штате Флорида, учреждена Азербайджанская воскресная школа "Ветен".

Как сообщает Report, цель заключается в пропаганде азербайджанского языка, обучении азербайджанских детей и молодежи, проживающих за рубежом, родному языку, культуре и истории.

В соответствии с действующими правилами, связанными с пандемией, церемония торжественного открытия школы состоялась в виртуальном формате. Уже началось проведение онлайн-уроков по азербайджанскому языку. Занятия проводятся профессиональными педагогами по специально подготовленной программе.

На уроках, начавшихся с озвучивания государственного гимна Азербайджана, вначале детей обучают азербайджанскому алфавиту.

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