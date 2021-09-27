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В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны

В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны По инициативе проживающей в Северной Ирландии азербайджанской общины и при участии координатора Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве Парваны Агазаде в городе Антрим прошла акцию по случаю Дня памяти – 27 сентября.
Диаспора
27 сентября 2021 г. 16:22
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны

По инициативе проживающей в Северной Ирландии азербайджанской общины и при участии координатора Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, Парваны Агазаде в городе Антрим прошла акция по случаю Дня памяти – 27 сентября.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, наши соотечественники на территории Castle Gardens почтили память солдат и офицеров, погибших за территориальную целостность нашей станы в период Отечественной войны, а также всех наших шехидов. В руках они держали флаг Азербайджана и плакаты, связанные с Днем памяти.

Отметим, что территория Castle Gardens предназначена для проведения памятных церемоний.

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Версия на азербайджанском языке Şimali İrlandiyada Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

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