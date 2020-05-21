В Санкт-Петербурге умер активист азербайджанской диаспоры

Рашад Гасанов https://report.az/storage/news/8ce2d89a10b5db5b185b811a3418c64f/035b72b0-9934-4c04-9859-cde632015af6_292.jpg

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер активист азербайджанской диаспоры Рашад Гасанов. Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

"Рашад Гасанов был одним из активистов нашей диаспоры и в эти сложные для нас всех дни он непрестанно помогал нуждающимся. Он был офицером запаса. Это очень большое горе для всей азербайджанской диаспоры России",- сказал Гусейнов.

Отметим, что Рашаду Гасанову было 42 года.

14 мая он обратился в больницу в Санкт-Петербурге, где ему поставили диагноз пневмония. Спустя шесть дней в 6 утра он скончался.