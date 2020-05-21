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В Санкт-Петербурге умер активист азербайджанской диаспоры

В Санкт-Петербурге умер активист азербайджанской диаспоры

Рашад Гасанов

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер активист азербайджанской диаспоры Рашад Гасанов. Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

"Рашад Гасанов был одним из активистов нашей диаспоры и в эти сложные для нас всех дни он непрестанно помогал нуждающимся. Он был офицером запаса. Это очень большое горе для всей азербайджанской диаспоры России",- сказал Гусейнов.

Отметим, что Рашаду Гасанову было 42 года. 

14 мая он обратился в больницу в Санкт-Петербурге, где ему поставили диагноз пневмония. Спустя шесть дней в 6 утра он скончался.

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