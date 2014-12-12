В Санкт-Петербурге почтили память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря в Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева у дома номер 6 по улице Гороховой, где он учился в высшей школе Комитета Государственной Безопасности СССР в 1949-1950 годах. Как сообщили Report в пресс-службе Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, в мероприятии приняли участие сотрудники генконсульства, представители общественной организации «Нахчыван» и регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса по Ленинградской области, а также активные члены азербайджанской диаспоры города на Неве.

Выступающие отметили большое внимание, которое Гейдар Алиев уделял азербайджанцам, проживающим за рубежом, и его роль в сплочении представителей азербайджанской диаспоры, проживающих в различных странах мира.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Эльшад Гуламов подчеркнул, что Гейдар Алиев в трудные для страны времена создал условия для политического, экономического и культурного развития Азербайджана, способствовавшие интеграции страны в мировое сообщество. Дипломат рассказал присутствующим о продуманной, целенаправленной деятельности Гейдара Алиева, и превращении Азербайджана в сильное независимое государство под умелым руководством общенационального лидера.

Председатель общественной организации «Нахчыван» Идрис Гахраманов отметил важность объединения азербайджанцев, проживающих за рубежом, вокруг идеи азербайджанства, автором которой является Гейдар Алиев.

Председатель регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса по Ленинградской области Тофик Гасымов рассказал о важной роли Гейдара Алиева в достижениях Азербайджана и в развитии отношений с Россией.

В конце мероприятия к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа были возложены цветы.