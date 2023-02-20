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В Санкт-Петербурге открылась азербайджанская воскресная школа

В Санкт-Петербурге открылась азербайджанская воскресная школа В Азербайджанском центре гуманитарного сотрудничества, действующем в Санкт-Петербурге (Россия), открылась азербайджанская воскресная школа.
Диаспора
20 февраля 2023 г. 16:33
В Санкт-Петербурге открылась азербайджанская воскресная школа

В Азербайджанском центре гуманитарного сотрудничества, действующем в Санкт-Петербурге (Россия), открылась азербайджанская воскресная школа.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В церемонии открытия школы приняли участие консул по гуманитарным вопросам Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге Рагим Рагимзаде, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Ленинградской области Кёнуль Аббасова.

Были сформированы группы для обучения детей азербайджанскому языку и истории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSankt-Peterburqda həftəsonu Azərbaycan məktəbi fəaliyyətə başlayıb

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