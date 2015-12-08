​В России почтили память нефтяников, погибших на месторождении "Гюнешли"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Проживающиеся в различных странах мира азербайджанцы чтят память нефтяников, погибших во время произошедшего 4 декабря пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли". Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, собравшиеся перед посольством Азербайджана в Москве почтили память погибших.

Представители Всероссийского азербайджанского конгресса, Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры, Ассоциации азербайджано-славянской молодежи, члены Центра российско-азербайджанской дружбы, обучающиеся в Москве азербайджанские студенты возложили гвоздики к зданию посольства и зажгли свечи. Кроме азербайджанцев, на акции также участвовали представители различных национальностей.

Выступившие советник посла Азербайджана в России Вугар Имамалиев, исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Ильгар Гаджиев, молодые руководители диаспоры Шамиль Тагиев и Тогрул Аллахвердили выразили участникам акции признательность за солидарность с азербайджанским народом.