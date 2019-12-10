В России найдены останки азербайджанцев, погибших во время Второй мировой войны - ФОТО

В Брянской области России были найдены останки азербайджанцев, погибших во время Второй мировой войны.

Как сообщает российское бюро Report, один из них - уроженец Гаджигабульского района Азербайджана Беюкага Нухи оглу Мехтиев.

Руководство Брянской области и Общество "Азербайджан" в Москве разыскали проживающих в Азербайджане родственников Б.Мехтиева. С их участием останки азербайджанского солдата были торжественно захоронены в Аллее почетного захоронения в Брянске, где находятся могилы павших в войне против фашизма.

Отметим, что Б.Мехтиев был награжден Орденом Красного боевого знамени за героизм в освобождении Смоленска. Позднее он героически погиб при обороне Брянска.

Запрос в архив Министерства обороны России показал, что в 1943 году Б.Мехтиев перешел на подконтрольную немцам территорию, где уничтожил большое количество врагов и в одиночку отбил контратаку фашистов.

На похоронах азербайджанского солдата приняли участие заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, председатели комитета Думы Брянской области, национальный герой России Александр Постоялко и Людмила Журавлева, родственники Б.Мехтиева и др.

Обнаруженные при поисках личные вещи Б.Мехтиева и Орден Красного боевого знамени были переданы его родственникам из Азербайджана.