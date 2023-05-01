В Риме прошло собрание Координационного совета азербайджанцев Италии

В Риме прошло собрание Координационного совета азербайджанцев Италии.

В Риме прошло собрание Координационного совета азербайджанцев Италии.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия проживающим в Италии азербайджанцам была предоставлена информация о проектах и программах Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Было доведено до сведения, что комитет поддерживает постоянную связь с проживающими за границей азербайджанцами и созданными ими диаспорскими организациями.

Участникам мероприятия также сообщили о летнем лагере, который будет организован в Азербайджане. Было отмечено, что в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева лагерь будет организован в Нахчыване, и в нем примут участие гости из 45 стран. Все расходы участников, в том числе на билеты, покроет комитет.

Кроме того, было отмечено, что в ближайшее время для детей проживающих в Италии азербайджанцев на выходных будут проводиться курсы азербайджанского языка. В этих целях планируется предоставить комнату в посольстве, однако при необходимости может быть выделено специальное место для проведения занятий.

Затем посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов и руководитель азербайджано-итальянского объединения Фарид Аббасов ответили на вопросы участников.