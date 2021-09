Международные НПО призвали мировое сообщество оказать давление на Армению

На веб-сайте Генеральной Ассамблеи ООН размещены два документа по Азербайджану, предложенные для включения в повестку 48-й сессии Совета по правам человека, которая началась 13 сентября и продолжится до 8 октября 2021 года.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, авторами документов являются базирующиеся в Женеве и аккредитованные в ООН неправительственные организации - Международная организация по праву и развития (Institute International pour les Droits et le Developmentt – IRDG) и Глобальный институт воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health – GIWEN).

Международные организации призвали Совет ООН по правам человека и мировое сообщество оказать давление на Армению, чтобы она предоставила Азербайджану карты противопехотных мин. Обратив внимание на то, что загрязнение трансграничных вод является неприемлемым, НПО призвали к предотвращению экологической катастрофы из-за загрязнения реки Охчучай, протекающей через территорию Азербайджана, и созданию механизма контроля за загрязнением.

IRDG считает, что создавая карты противопехотных мин, Армения сама признала факты, которые она давно отрицает. Было отмечено, что до сих пор точность карт минных полей, переданных Арменией, составляла только 25 процентов, установленные мины приводят к гибели и ранениям невинных людей, серьезно препятствует деятельности правительства Азербайджана в проведении восстановительных работ в регионе.