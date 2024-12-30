В рамках проекта "Школы-побратимы" дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову

В рамках проекта "Школы-побратимы" Государственного комитета по работе с диаспорой дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову.
Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
"В рамках этого проекта совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и общественным объединением "Зафар" по поддержке семей шехидов мы организуем поездки детей шехидов и ветеранов в школы-побратимы. Такая поездка была организована в Швейцарию, следующая будет в Молдову", - отметил председатель.
Проекты "Карабахские школы-побратимы" и "Летние лагеря для молодежи диаспоры", реализуемый совместно с Фондом Гейдара Алиева, и другие долгосрочные и оправдавшие себя проекты уже стали традиционными и дают успешные результаты.
"В ближайшие годы мы намерены обеспечить их продолжение. Увеличение числа азербайджанских домов и воскресных школ по предложению диаспоры также входит в план действий на ближайшие годы. В целом создаются новые механизмы для налаживания сетевого взаимодействия диаспоры, более тесного объединения через новые платформы, более интенсивных связей с родиной и успешной интеграции в общества, в которых они проживают", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.