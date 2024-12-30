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В рамках проекта "Школы-побратимы" дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову

В рамках проекта "Школы-побратимы" дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову В рамках проекта "Школы-побратимы" Государственного комитета по работе с диаспорой дети шехидов и ветеранов будут отправлены в Молдову.
Диаспора
30 декабря 2024 г. 15:55
В рамках проекта Школы-побратимы дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову

В рамках проекта "Школы-побратимы" Государственного комитета по работе с диаспорой дети шехидов и ветеранов поедут в Молдову.

Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"В рамках этого проекта совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и общественным объединением "Зафар" по поддержке семей шехидов мы организуем поездки детей шехидов и ветеранов в школы-побратимы. Такая поездка была организована в Швейцарию, следующая будет в Молдову", - отметил председатель.

Проекты "Карабахские школы-побратимы" и "Летние лагеря для молодежи диаспоры", реализуемый совместно с Фондом Гейдара Алиева, и другие долгосрочные и оправдавшие себя проекты уже стали традиционными и дают успешные результаты.

"В ближайшие годы мы намерены обеспечить их продолжение. Увеличение числа азербайджанских домов и воскресных школ по предложению диаспоры также входит в план действий на ближайшие годы. В целом создаются новые механизмы для налаживания сетевого взаимодействия диаспоры, более тесного объединения через новые платформы, более интенсивных связей с родиной и успешной интеграции в общества, в которых они проживают", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке “Qardaşlaşmış məktəblər” layihəsi çərçivəsində şəhid və qazilərin məktəbli övladları Moldovaya göndəriləcək

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