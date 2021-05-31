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В рамках марафона "YAŞAT" собрано более 1 миллиона манатов

В рамках марафона "YAŞAT" собрано более 1 миллиона манатов Стартовавший 29 апреля марафон "YAŞAT" длился около месяца. Марафон проходил по инициативе фонда "YAŞAT" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда диаспоры.
Диаспора
31 мая 2021 г. 13:31
В рамках марафона YAŞAT собрано более 1 миллиона манатов

Стартовавший 29 апреля марафон "YAŞAT" длился около месяца. Марафон проходил по инициативе фонда "YAŞAT" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда диаспоры.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной завершению марафона, заявил глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов.

"Цель марафона состояла в том, чтобы сплотить азербайджанцев со всего мира в стальной кулак и поддержании тех, кто подарил нам эту победу.

Марафон в видеоформате был продемонстрирован 25 мая по AzTV. Во время трансляции была налажена связь с нашими соотечественниками, проживающими в различных уголках мира, и известными личностями, состоялись выступления семей шехидов и ветеранов Отечественной войны", - добавил он.

По словам Э.Гусейнова, с 29 апреля в рамках марафона было собрано более 1 000 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"YAŞAT" Marafonu çərçivəsində 1 milyon manatdan artıq vəsait toplanıb

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