В рамках марафона "YAŞAT" собрано более 1 миллиона манатов

Стартовавший 29 апреля марафон "YAŞAT" длился около месяца. Марафон проходил по инициативе фонда "YAŞAT" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда диаспоры.

Стартовавший 29 апреля марафон "YAŞAT" длился около месяца. Марафон проходил по инициативе фонда "YAŞAT" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда диаспоры.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной завершению марафона, заявил глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов.

"Цель марафона состояла в том, чтобы сплотить азербайджанцев со всего мира в стальной кулак и поддержании тех, кто подарил нам эту победу.

Марафон в видеоформате был продемонстрирован 25 мая по AzTV. Во время трансляции была налажена связь с нашими соотечественниками, проживающими в различных уголках мира, и известными личностями, состоялись выступления семей шехидов и ветеранов Отечественной войны", - добавил он.

По словам Э.Гусейнова, с 29 апреля в рамках марафона было собрано более 1 000 000 манатов.