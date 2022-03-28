В рамках II форума диаспоры Организации тюркских государств проведен ряд встреч

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на полях II форума диаспоры Организации тюркских государств провел ряд встреч.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на полях II форума диаспоры Организации тюркских государств провел ряд встреч.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На встречах с начальником Главного управления по проживающим за границей туркам и родственным общинам Абдуллахом Эреном, директором департамента по принудительной миграции МИД Кыргызстана Таштанбеком Каимазаровым и председателем комитета по межнациональным связям и дружбе с зарубежными странами при кабинете министров Узбекистана Рустамбеком Курбановым председатель госкомитета рассказал о диаспорской политике Азербайджана, деятельности диаспоры в период Отечественной войны, требованиях Шушинской декларации и др.

Участники встреч отметили важность развития связей между диаспорскими структурами тюркского мира, высоко оценили единство и солидарность между диаспорскими организациями.

На встречах была выражена уверенность в устойчивом развитии связей диаспорских организаций тюркских государств.