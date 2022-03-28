О нас
Аудио новости

В рамках II форума диаспоры Организации тюркских государств проведен ряд встреч

В рамках II форума диаспоры Организации тюркских государств проведен ряд встреч Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на полях II форума диаспоры Организации тюркских государств провел ряд встреч.
Диаспора
28 марта 2022 г. 16:59
В рамках II форума диаспоры Организации тюркских государств проведен ряд встреч

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на полях II форума диаспоры Организации тюркских государств провел ряд встреч.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На встречах с начальником Главного управления по проживающим за границей туркам и родственным общинам Абдуллахом Эреном, директором департамента по принудительной миграции МИД Кыргызстана Таштанбеком Каимазаровым и председателем комитета по межнациональным связям и дружбе с зарубежными странами при кабинете министров Узбекистана Рустамбеком Курбановым председатель госкомитета рассказал о диаспорской политике Азербайджана, деятельности диаспоры в период Отечественной войны, требованиях Шушинской декларации и др.

Участники встреч отметили важность развития связей между диаспорскими структурами тюркского мира, высоко оценили единство и солидарность между диаспорскими организациями.

На встречах была выражена уверенность в устойчивом развитии связей диаспорских организаций тюркских государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Təşkilatının II Diaspor Forumu çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirilib

Экслюзивные новости

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi