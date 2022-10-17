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В Праге организована выставка-акция, посвященная военным преступлениям Армении

В Праге организована выставка-акция, посвященная военным преступлениям Армении В столице Чехии, Праге, прошла выставка-акция, посвященная военным преступлениям, совершенным вооруженными силами Армении во время Второй Карабахской войны.
Диаспора
17 октября 2022 г. 16:35
В Праге организована выставка-акция, посвященная военным преступлениям Армении

В столице Чехии, Праге, прошла выставка-акция, посвященная военным преступлениям, совершенным вооруженными силами Армении во время Второй Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Выставка-акция, проходившая на Площади Крестоносцев перед мостом Карла Великого, была осуществлена по инициативе и при поддержке члена организации Elson Grand, активиста азербайджанской диаспоры Фарида Амиралиева.

На выставке-акции были продемонстрированы фотоматериалы, показывающие, как два года назад в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие города Азербайджана погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Жителям столицы, заинтересованным в акции, была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Армении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya azərbaycanlıları Ermənistanın müharibə cinayətlərinə etiraz olaraq aksiyalar keçiriblər

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