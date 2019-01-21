В Польше создан Центр информации и юридической помощи азербайджанцев

Варшава. 21 января. REPORT.AZ/ В целях поддержки в решении проблем проживающих и получающих образование в Польше азербайджанцев в стране создан Центр информации и юридической помощи.

Как сообщил варшавскому бюро Report председатель Объединения азербайджанцев Польши Джавид Зейналов, центр создан при Объединении.

Он отметил, что в последнее годы выросло количество приезжающих из Азербайджана в Польшу для получения образования и работы: "Это создает различные проблемы. Безответственность ряда компаний в Баку, которые работают под видом предоставления возможности обучения и работы в Польше, наши соотечественники, приехав в эту страну, сталкиваются с серьезными проблемами. Некоторым даже приходится ночевать в центре города, не сумев найти место для размещения. В связи с этим к нам регулярно поступают обращения. С учетом всего этого мы решили создать Центр информации и юридической помощи".

Запущена также "горячая линия" центра:

- Телефон: +48722 789 789 (Whatsapp)

- Адрес: Aleja stanow zjednoczonych 6 , 04-028; Польша, Варшава.