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В поддержку семей шехидов и ветеранов стартует марафон YASHAT

В поддержку семей шехидов и ветеранов стартует марафон YASHAT Цель марафона – объединить наших соотечественников, живущих в разных странах мира
Диаспора
29 апреля 2021 г. 14:24
В поддержку семей шехидов и ветеранов стартует марафон YASHAT

С сегодняшнего дня по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и фонда YASHAT в поддержку семей шехидов и ветеранов при финансовой поддержке и организации Фонда поддержки азербайджанской диаспоры стартует марафон "YASHAT".

Цель марафона – объединить наших соотечественников, живущих в разных странах мира, призвать их внести пожертвования в фонд YASHAT для поддержки наших ветеранов и семей шехидов.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель фонда YASHAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

По словам Э.Гусейнова, 25 мая в 21:00 будут обнародованы результаты марафона "YASHAT". В ходе марафона азербайджанцы всего мира, объединившись под лозунгом "Дадим им жизнь", чтобы поддержать тех, кто даровал нам Победу, с теплотой вспомнят о них.

"Марафон будет транслироваться в прямом эфире по Азербайджанскому телевидению (AzTV). Во время марафона будет организована прямая связь с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, известными личностями, выступят члены семей наших шехидов, герои Отечественной войны и наши ветераны. Будет также представлен отчет о работе, проделанной фондом YASHAT в короткие сроки", - сказал Э.Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” marafonuna start verilib

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