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В парламенте Нидерландов обсудят Ходжалинский геноцид

В парламенте Нидерландов обсудят Ходжалинский геноцид Петиция, подготовленная в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!", была представлена в Комиссию по иностранным делам парламента Нидерландов.
Диаспора
30 марта 2022 г. 16:40
В парламенте Нидерландов обсудят Ходжалинский геноцид

Петиция, подготовленная в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!", была представлена в Комиссию по иностранным делам парламента Нидерландов.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Председатель Союза азербайджанских женщин Европы "Ана Вэтэн", координатор по Нидерландам Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева отметила, что на обращение комиссии о встрече был дан положительный ответ.

На встрече приняли участие председатель Комиссии по иностранным делам законодательного органа Аттье Куикен (партия PvDA), члены комиссии Агнес Малдер (партия CDA), Тунахан Кузу (партия DENK), члены партий SP и Bijin.

В ходе встречи членам комиссии была предоставлена подробная информация о Ходжалинском геноциде и доведено до внимания, что включение в повестку дня парламента обсуждения страшной резни, совершенной в конце ХХ века против этнических азербайджанцев, является значимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. Представители диаспоры подчеркнули, что в Гааге жертвам Ходжалинского геноцида воздвигнут памятник и отметили, что доверяют правосудию парламента Нидерландов.

По завершении встречи председателю комиссии Аттье Куикену были вручены отражающие реалии Ходжалинского геноцида книги, диски и значок «Хары Бюльбюль», являющийся символом Отечественной войны. Председатель комиссии сообщил, что петиция будет распространена среди всех членов парламента, и этот вопрос будет обсужден на заседании комиссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderland parlamentində Xocalı soyqırımı müzakirəyə çıxarılacaq

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