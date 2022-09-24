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В Париже состоялось мероприятие, посвященное уничтожению наследия азербайджанского народа в Армении

В Париже состоялось мероприятие, посвященное уничтожению наследия азербайджанского народа в Армении В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное уничтожению наследия азербайджанского народа в Армении, организованное Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО.
Диаспора
24 сентября 2022 г. 07:40
В Париже состоялось мероприятие, посвященное уничтожению наследия азербайджанского народа в Армении

В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное уничтожению наследия азербайджанского народа в Армении, организованное Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО.

Как сообщает французское бюро Report, в ней приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, исполнительный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии (PhD) по истории Джаби Бахрамов, декан юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев, заместитель директора Ассоциации Центра стратегических коммуникаций Али Абдуллаев, политолог, юрист Заур Садыгбейли, французские журналисты, профессора и другие лица.

Выступивший на мероприятии Дж.Бахрамов ссылаясь на труды армянских историков во время своего исследования квартала Тепебаши, последнего исторического наследия азербайджанцев в городе Ереване, довел до сведения участников мероприятия, что эти памятники принадлежат азербайджанцам.

Гостям была роздана книга, отражающая результаты исследования, проведенного на тему "Судьба квартала Тепебаши, последнего остатка национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в Ереване: уничтожение и стирание исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении".

В рамках мероприятия была организована фотовыставка разрушенных и снесенных памятников в квартале Тепебаши.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılmasına həsr edilmiş tədbir keçirilib

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