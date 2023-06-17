В Париже состоялась презентация фильма и книги, посвященных Ходжалинскому геноциду

Во столице Франции Париже состоялась презентация документального фильма литовского режиссера Андреаса Брокаса "Бесконечный коридор" и книги французского юриста Жана Эммануэля Медина "Пантропическое сближение после столкновения цивилизаций", посвященных Хо

Во столице Франции Париже состоялась презентация документального фильма литовского режиссера Андреаса Брокаса "Бесконечный коридор" и книги французского юриста Жана Эммануэля Медина "Пантропическое сближение после столкновения цивилизаций", посвященных Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Показ фильма и презентация издания посвящены 100-летию со дня рождения создателя и основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие советник по политическим вопросам посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова, сотрудник Государственного комитета по делам диаспоры Орхан Керимов, дипломаты, известный французский фотожурналист Реза Дегати, продюсеры фильма, французские юристы, адвокаты, профессоры и журналисты.

Член Совета директоров Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жером Беган проинформировал гостей о Первой Карабахской войне, самой кровавой трагедии этой войны - Ходжалинском геноциде.

Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий и интервью с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации трагедии с армянской стороны, которые были записаны во время встреч с ними литовского журналиста Ричарда Лапаитиса. Свидетель Ходжалинского геноцида спустя 20 лет возвращается в Азербайджан, чтобы встретиться с чудом спасшимися жителями Ходжалы.

Документальные кадры и хроники тех страшных дней, видеосюжеты и фотоматериалы, доселе малоизвестные факты, откровения очевидцев и лиц, причастных к Ходжалинскому геноциду, представляют зрителям объективную картину трагедии февраля 1992 года.

Напомним, что фильм "Бесконечный коридор" дебютировал на международном уровне в 2015 году. Картина продвигалась совместно с информационной кампанией "Справедливость к Ходжалы!", возглавляемой Лейлой Алиевой, генеральным координатором молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству, а также при поддержке Общества Европа-Азербайджан.

Продюсерами фильма, в котором в роли рассказчика снялся актер, обладатель премии "Оскар" Джереми Айронс, являются Александр Брокас и лауреат премии "Эмми" Джеральд Рафшун.