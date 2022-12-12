В Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Париже прошли мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера народа.

В Париже прошли мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера народа.

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, первый посол Франции в Азербайджане Жан Перан, члены азербайджанской диаспоры и другие лица.

Участники мероприятия с глубоким почтением почтили память общенационального лидера.