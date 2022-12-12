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В Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева В Париже прошли мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера народа.
Диаспора
12 декабря 2022 г. 18:49
В Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Париже прошли мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня смерти Гейдара Алиева - архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера народа.

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, первый посол Франции в Азербайджане Жан Перан, члены азербайджанской диаспоры и другие лица.

Участники мероприятия с глубоким почтением почтили память общенационального лидера.

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Версия на английском языке ФотоMemorial ceremony of great leader Heydar Aliyev held in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə ulu öndər Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib

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