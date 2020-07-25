О нас
Report Georgia

В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении

В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении 15:47 В столице Канады - Оттаве состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении в Товузском направлении и с целью поддержки азербайджанской армии. Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, целью акции, организованной
Диаспора
25 июля 2020 г. 17:04
В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении

В столице Канады - Оттаве состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении в Товузском направлении и с целью поддержки азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, целью акции, организованной азербайджанской диаспорой в Оттаве, было доведение до общественности страны событий, ставших следствием оккупационной политики Армении.

Автомобили с флагом Азербайджана и плакатами проехали по улицам и проспектам Оттавы перед зданиями парламента, Сената, Министерства иностранных дел, посольств зарубежных стран, в том числе посольства Армении, а также перед резиденцией премьер-министра страны.

Наши соотечественники, держа в руках государственные флаги Азербайджана и Канады, скандировали: "Карабах - это Азербайджан!", "Конец оккупационной политике Армении!", "Канада должна предпринять шаги!". 

Участники акции потребовали от правительства Канады, мирового сообщества и международных организаций выразить поддержку справедливой позиции Азербайджана, положить конец оккупационной политике Армении, предпринять решительные шаги во имя освобождения азербайджанских земель и обеспечения территориальной целостности нашей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ottavada Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə etiraz aksiyası keçirilib
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана
ФотоВ Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана
25 июля 2020 г. 17:53
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев
ФотоКрупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев
25 июля 2020 г. 12:32
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям
Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям
24 июля 2020 г. 17:51
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане
Армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане
24 июля 2020 г. 17:05
Обсуждено положение азербайджанской диаспоры в России
Обсуждено положение азербайджанской диаспоры в России
24 июля 2020 г. 16:54
Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности
Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности
24 июля 2020 г. 14:10
Посол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других
ФотоПосол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других
24 июля 2020 г. 13:10
Населенное азербайджанцами грузинское село изолировано из-за СOVID-19
Населенное азербайджанцами грузинское село изолировано из-за СOVID-19
24 июля 2020 г. 12:25
Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы
Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы
23 июля 2020 г. 17:52
396x350

Последние новости

19:53
ВидеоAZAL продолжит выполнять спецрейсы в Стамбул, Берлин и Лондон до конца октября Бизнес
19:00
В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом Другие страны
17:53
ФотоВ Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана Диаспора
17:41
В Молдове выявили 345 новых случаев COVID-19 В регионе
17:04
В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении Диаспора
16:56
В Азербайджане 321 новый случай заражения COVID-19, 535 человек излечились Здравоохранение
16:45
Врач: "В ближайшие дни Бахрам Багирзаде будет переведен в палату Здравоохранение
16:20
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус Наука и образование
15:31
В парке "Сахиль" арестован вооруженный человек Происшествия
15:22
В Азербайджане не осуществлялись выплаты по некоторым видам страхования Финансы
15:12
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана Диаспора
15:01
Авиабилеты в Турцию из России подорожали на 70% Туризм
14:44
В Москве задержали напавших на азербайджанцев армян В регионе
14:41
В ряде городов и районов отключат воду Инфраструктура
14:20
Посол Азербайджана в России обратился к соотечественникам Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента