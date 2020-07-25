В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении

15:47 В столице Канады - Оттаве состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении в Товузском направлении и с целью поддержки азербайджанской армии. Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, целью акции, организованной

В столице Канады - Оттаве состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении в Товузском направлении и с целью поддержки азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, целью акции, организованной азербайджанской диаспорой в Оттаве, было доведение до общественности страны событий, ставших следствием оккупационной политики Армении.

Автомобили с флагом Азербайджана и плакатами проехали по улицам и проспектам Оттавы перед зданиями парламента, Сената, Министерства иностранных дел, посольств зарубежных стран, в том числе посольства Армении, а также перед резиденцией премьер-министра страны.

Наши соотечественники, держа в руках государственные флаги Азербайджана и Канады, скандировали: "Карабах - это Азербайджан!", "Конец оккупационной политике Армении!", "Канада должна предпринять шаги!".

Участники акции потребовали от правительства Канады, мирового сообщества и международных организаций выразить поддержку справедливой позиции Азербайджана, положить конец оккупационной политике Армении, предпринять решительные шаги во имя освобождения азербайджанских земель и обеспечения территориальной целостности нашей страны.