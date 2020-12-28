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В Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях

В Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях Основная цель проекта - информирование местной общественности о карабахских реалиях
Диаспора
28 декабря 2020 г. 11:42
В Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях
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В столице Норвегии, Осло, в общественных местах установлены 200 билбордов с информацией о карабахских реалиях.

Как сообщает Report, проект реализован по инициативе действующей в Норвегии азербайджанской диаспоральной организации "CAN" и при финансовой поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Основная цель проекта - информирование местной общественности о карабахских реалиях, привлечение внимания к происходящему во время военных действий.

На билбордах размещен призыв к мировой общественности обратить внимание на военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев.

На некоторых билбордах использованы фотографии всемирно известного фотографа Резы Деггати.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOsloda Qarabağ həqiqətləri barədə məlumat verən 200 bilbord quraşdırılıb

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