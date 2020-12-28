В Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях

Основная цель проекта - информирование местной общественности о карабахских реалиях

В столице Норвегии, Осло, в общественных местах установлены 200 билбордов с информацией о карабахских реалиях.

Как сообщает Report, проект реализован по инициативе действующей в Норвегии азербайджанской диаспоральной организации "CAN" и при финансовой поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Основная цель проекта - информирование местной общественности о карабахских реалиях, привлечение внимания к происходящему во время военных действий.

На билбордах размещен призыв к мировой общественности обратить внимание на военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев.

На некоторых билбордах использованы фотографии всемирно известного фотографа Резы Деггати.