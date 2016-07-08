​В Организационный Комитет по геноциду Бабий Яр, созданный президентом Порошенко, включен и азербайджанец

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжении о создании Организационного Комитета по расследованию трагедии Бабий Яр. В оргкомитет, созданный в связи с 75-летием трагедии, избраны 64 члена из видных политических и общественных деятелей, среди которых руководитель Ассамблеи Национальностей Украины, председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. Как сообщает Report об этом говорится в официальном сайте президента Украины.

Организационный Комитет будет расследовать данную трагедию и направит результаты в законодательный орган страны, а также в международные организации для того чтобы добится правовой оценки трагедии. Отметим, что происшествие Бабий Яр произошло 29 сентября 1941 года в одноименном месте вблизи Киева. Нацисты здесь казнили более 100 тысяч евреев, цыган и психическо больных людей.