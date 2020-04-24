В Нью-Йорке двое азербайджанцев заразились коронавирусом

"Из-за приостановления воздушного сообщения между США и Азербайджаном на неопределенный срок, мы оказываем поддержку студентам, которые не смогли вернуться домой, оказываем им нужную помощь".

Об этом спецкору Report сказала проживающая в американском штате Нью-Джерси председатель Азербайджанского общества Америки Томрис Азери.

По ее словам, шести учащимся в США и нуждающимся в финансовой поддержке студентам была оказана помощь, оплачена аренда их жилья: "Азербайджанское общество Америки, как и всегда, поддерживает своих соотечественников. Как известно, правительство США помогает безработным гражданам. Однако наши студенты не работают и потому не могут воспользоваться помощью. Поэтому в эти трудные дни мы должны поддержать наиболее нуждающихся в этом студентов. Есть те, кто оказывает помощь нам на добровольной основе, в основом это живущие и работающие в США наши соотечественники - врачи".

Т.Азери отметила, что в городе Нью-Йорк коронавирусом заразились двое азербайджанцев: "Я не смогла связаться с ними напрямую, однако члены общества смогли пообщаться с ними. Могу сказать, что они чувствуют себя хорошо".

Руководитель общества подчеркнула, что в США не установили жесткие карантинные правила: "Важно, чтобы люди сами принимали меры для защиты от коронавируса. Правила здесь не вынуждают нас сидеть дома, но при выходе на улицу необходимо носить маски и перчатки, в то же время люди соблюдают дистанцию с другими людьми".

Вюсаля Аббасова