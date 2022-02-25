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В Нью-Йорке прошла акция "Справедливость к Ходжалы"

В Нью-Йорке прошла акция "Справедливость к Ходжалы" Перед зданием постпредства Армении при ООН в Нью-Йорке прошел митинг в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojaly).
Диаспора
25 февраля 2022 г. 07:25
В Нью-Йорке прошла акция Справедливость к Ходжалы

Перед зданием постпредства Армении при ООН в Нью-Йорке прошел митинг в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojaly).

Как сообщает местное бюро Report, санкционированная акция была организована председателем Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" Эрджаном Ердаланлы.

Наши соотечественники держали в руках флаги Азербайджана, Турции и США, а также плакаты, требующие справедливости для Ходжалы.

К акции присоединились и представители турецкой общины.

Армяне, проживающие в Нью-Йорке, совершили ряд провокаций, чтобы предотвратить протест. Однако все их усилия не увенчались успехом, и акция прошла без происшествий.

Во время двухчасовой акции безопасность наших соотечественников обеспечивала полиция Нью-Йорка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da “Xocalıya ədalət” aksiyası keçirilib

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