В Нью-Йорке прошла акция "Справедливость к Ходжалы"

Перед зданием постпредства Армении при ООН в Нью-Йорке прошел митинг в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojaly).

Перед зданием постпредства Армении при ООН в Нью-Йорке прошел митинг в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojaly).

Как сообщает местное бюро Report, санкционированная акция была организована председателем Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" Эрджаном Ердаланлы.

Наши соотечественники держали в руках флаги Азербайджана, Турции и США, а также плакаты, требующие справедливости для Ходжалы.

К акции присоединились и представители турецкой общины.

Армяне, проживающие в Нью-Йорке, совершили ряд провокаций, чтобы предотвратить протест. Однако все их усилия не увенчались успехом, и акция прошла без происшествий.

Во время двухчасовой акции безопасность наших соотечественников обеспечивала полиция Нью-Йорка.