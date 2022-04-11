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В Нью-Йорке прошел турнир памяти Банишевского

В Нью-Йорке прошел турнир памяти Банишевского 15:31
Диаспора
11 апреля 2022 г. 16:02
В Нью-Йорке прошел турнир памяти Банишевского

В американском городе Нью-Йорк прошел турнир, посвященный памяти легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского.

Как передает американское бюро Report, в турнире приняла участие азербайджанская детская футбольная команда “My Way” и 6 коллективов Нью-Йорка в составе игроков 11-12 лет.

В турнире, организованном проживающим в США ветераном команд "Нефтчи", "Кяпяз" и "Карабах" Арифом (Арон) Зарбаиловым, “My Way” вышел в финал, обыграв “Çernomorets” (Нью-Йорк) со счетом 3:1.

Руководитель центра развития творчества детей и подростков Алена Бадалова вручила участникам турнира кубок и медали с изображением А.Банишевского.

Организатор турнира А.Зарбаилов сообщил Report, что турнир им. Банишевского проводится с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Banişevskinin xatirəsinə həsr olunmuş turnir keçirilib

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