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В Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева В концертном зале Weill знаменитого центра Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys.
Диаспора
10 марта 2023 г. 20:34
В Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В концертном зале Weill знаменитого центра Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, руководителя действующей во Флориде Американо-азербайджанской культурной ассоциации Тохфы Эминовой и руководителя комитета по вопросам образования и культуры при Ассоциации Парвина Мурадова, приняли участие сотрудники Госкомитета, посольства нашей страны в США и также представительства в ООН.

Директор конкурса Florida Keys Парвин Мурадов отметил, что в этом году в нашей стране и в мире отмечается 100-летие со дня рождения основателя современного независимого Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Он отметил, что конкурс Florida Keys посвятил гала-концерт юбилею великого лидера.

На мероприятии также выступил первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев.

Затем финалисты конкурса Florida Keys исполнили классические произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Мероприятие завершилось объявлением победителей конкурса по различным номинациям, вручением дипломов и наград.

Среди победителей были музыканты из Азербайджана, США, Германии, Израиля и Грузии.

Отметим, что конкурс Florida Keys проводится с 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Florida Keys” müsabiqəsinin Nyu-Yorkdakı qala-konserti Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilib

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