В Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В концертном зале Weill знаменитого центра Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys.

В концертном зале Weill знаменитого центра Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, руководителя действующей во Флориде Американо-азербайджанской культурной ассоциации Тохфы Эминовой и руководителя комитета по вопросам образования и культуры при Ассоциации Парвина Мурадова, приняли участие сотрудники Госкомитета, посольства нашей страны в США и также представительства в ООН.

Директор конкурса Florida Keys Парвин Мурадов отметил, что в этом году в нашей стране и в мире отмечается 100-летие со дня рождения основателя современного независимого Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Он отметил, что конкурс Florida Keys посвятил гала-концерт юбилею великого лидера.

На мероприятии также выступил первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев.

Затем финалисты конкурса Florida Keys исполнили классические произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Мероприятие завершилось объявлением победителей конкурса по различным номинациям, вручением дипломов и наград.

Среди победителей были музыканты из Азербайджана, США, Германии, Израиля и Грузии.

Отметим, что конкурс Florida Keys проводится с 2017 года.