В Нью-Йорке почтили память жертв Ходжалы

По инициативе и при организации постоянного представительства Азербайджана при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, который вошел в историю Азербайджана как одна из сам

По инициативе и при организации постоянного представительства Азербайджана при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, который вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, другие дипломаты миссии и группа активистов азербайджанской общины Нью-Йорка.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, почтена память жертв Ходжалинской трагедии.

Я.Алиев отметил, что на протяжении истории никакая вражеская сила не смогла сломить решимость и силу азербайджанского народа, который проходил через самые тяжелые испытания, но ценил независимость превыше всего. Ходжалинская трагедия же была самой тяжелой и страшной из всех этих испытаний. Жители Ходжалы, ставшие за одну ночь жертвами армянского зверства, написали историю своей кровью.

Выступавшие на мероприятии президент Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" Эрджан Ердаланлы и руководитель Общины горских евреев Яков Абрамов отметили, что азербайджанская община в США на протяжении 30 лет ежегодно чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

В заключение был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, в котором были показаны ужасы, совершенные в Ходжалы.