В Новосибирске по копейкам собирают деньги для азербайджанской девочки

Москва. 1 декабря. REPORT.AZ/ Широкий общественный резонанс получила история, произошедшая в Клинике имени Мешалкина (Новосибирск) с гражданкой Азербайджана Айтадж Гусейновой, впавшей после операции в кому.

Российское бюро Report провело расследование на предмет правомерности действий российских врачей.

История началась, когда Р.Гусейнов привез для лечения из Баку свою племянницу Айтадж: ребенку предстояла плановая операция на сердце. Во время предварительного обследования выяснилось, что у ребенка в легких собирается вода и ее срочно нужно оттуда выкачивать. Через 6 часов после операции девочка впала в кому. Теперь семье девочки приходится за нахождение в реанимации каждый день платить 34 тысячи рублей. Для строительного работника Р.Гусейнова и мамы-домохозяйки эта сумма "неподъёмная".

"У меня было немного припасенных средств, помогли еще родные, близкие и мы оплатили 18 дней простоя в реанимации – 720 тысяч рублей (12300 $). Больше денег просто не было, и мы обратились к азербайджанской диаспоре и общественности Новосибирска", - рассказывает Р. Гусейнов.

По его словам, рассылка в соцсетях помогла собрать хоть какую-то сумму.

"На счет девочки присылает кто сколько может – 100, 200 рублей. Нам и русские помогают: простые жители Новосибирска не остались в стороне и разделили с нами беду", - отмечает наш соотечественник.

Теперь родные Айтадж смогли оплатить ей реанимацию до 22 декабря, выплатив около миллиона рублей. Сумма астрономическая даже по меркам России. Самое главное, что будет дальше никто не знает.

В самом Национальном медицинском центре имени академика Мешалкина ситуацию с Айтадж Гусейновой комментировать отказались. Пресс-секретарь клиники Дарья Семенюта сослалась на "врачебную тайну" и отказалась связать нас с главврачом больницы Еленой Трубицыной.

"Мы даже не можем подтвердить то, что ребенок в действительности находится у нас", - сказала сотрудник клиники и добавила, что информацию они могут сообщить лишь правоохранительным органам.

Родным Айтадж в клинике говорят лишь одно - "Надо платить". Видимо азербайджанская щедрость привлекла внимание российских врачей, и они решили на этот раз "взять по полной". В любом случае ситуация просто не укладывается в голове, ведь человек может пробыть в коме неопределенное количество времени – от пары часов до конца жизни.

"У нас было определенное доверие к этой клинике: в 2007 году они уже оперировали сердце Айтадж – удалили врожденный порок сердца. Кстати тогда нам помогло посольство Азербайджана в России и Благотворительный Фонд "Лукойла", оплатившие дорогую операцию. На этот раз мы решили сами оплатить операцию и долго собирали на это деньги. Но теперь надежда только на Всевышнего", - сказал Р.Гусейнов.

"Надо организовать врачебный консилиум", - считает сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников России Асад Юсуфов. По его словам, клиника может быть заинтересована в том, чтобы пациент пролежал в ней как можно дольше.

"Никто не исключает врачебную ошибку в данном деле, ведь ребенок впал в кому сразу после операции. В этом случае, и в случае если клиника из-за нехватки средств у пациента попробует его выписывать по закону предусмотрена уголовная ответственность, поскольку здесь есть прямая угроза жизни ребенка", - заявляет медработник.

Он также отмечает, что случай с Айтадж не единичный и проблема в самой российской системе здравоохранения.