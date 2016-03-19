​В новой Конституции Украины отразилось предложение азербайджанцев

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Киеве состоялся Национальный форум "Новый общественный договор", в ходе которого прошли обсуждения о готовящемся в стране новом законопроекте Конституции. В ходе обсуждений были также учтены предложения проживающих в стране этнических народностей.

Как сообщили Report из Ассамблеи национальностей Украины, от имени этнических народностей предложение представил руководитель Ассамблеи, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

На форуме с участием Юлии Тимошенко, Валентины Наливайченко, Сергея Таруты, Антона Геращенко, Виталия Чудновского, экспертов, политических активистов страны, других депутатов и членов подготовившей законопроект рабочей группы, Ровшан Тагиев выдвинул предложение, предусматривающее закрепление в Конституции вопроса о выделении мест этническим народностям в парламенте помимо мажоритарной системы:

"В такой стране как Украина ощущается большая необходимость в этом. Сегодня мы видим, как тяжело приходится миллионам людей, как страдают этнические народности. Мы хотим построить в Украине новое общество. Поэтому следует осознать нашу ответственность, чтобы избежать недочетов. Повторная подготовка Конституции и подключение нас к этому процессу достойны одобрения. С этой точки зрения, включение нашего предложения будет примером использования силы этнических народностей.

Подобная практика уже встречалась в Казахстане и Иране. В Украине также ощущается необходимость в создании в парламенте фракции этнических народностей. Этим нам удастся вывести страну из сложившейся ситуации, объединив нашу финансовую и политическую силу".

Предложение Р.Тагиева было одобрено рабочей группой. Было отмечено, что в подготовке законопроекта смогут участвовать только активисты.